В Узбекистане масштабный прорыв дамбы: вода затапливает села, эвакуированы 11 тыс. жителей

В Узбекистане из-за прорыва участка дамбы пришлось эвакуировать 11,5 тыс. человек, сообщают местные медиа со ссылкой на МЧС республики.

ЧП произошло сегодня утром на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области на западе страны. Сообщается, что прорыв вызван утечкой воды на дамбе водохранилища "Сардоба". По данным МЧС Узбекистана, вода уже затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Вода приближается к близлежащим селам.

Уже эвакуировали более 11,5 тыс. человек, но продолжается эвакуация еще нескольких населенных пунктов, которые находятся в зоне возможного затопления. Отметим, что данных о пострадавших и жертвах пока нет.

Добавим, что на место аварии прибыл президент и другие представители высшего руководства страны.





Напомним, США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в провинции Северный Синай на северо-востоке страны взорвался фургон с людьми. Террористы устроили атаку на бронированное транспортное средство, ответственность за которую пока ни одна из экстремистских сил не взяла. Впрочем, как известно, в этой провинции орудует группировка, которая подчиняется ИГИЛ.

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