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В Афганистане прогремел взрыв на блокпосту

Во время взрыва на блокпосту в Афганистане, по разным данным, погибло от 5 до 18 военных

сегодня, 11:04
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Афганистане прогремел взрыв на блокпосту

На блокпосту в Афганистане прогремел взрыв. Погибло, по меньшей мере, пятеро военных. Об этом пишет издание TOLO News.

Теракт произошел накануне вечером. Сразу после этого в Службе безопасности заявили об 18 погибших военных. Но уже сегодня пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд уточнил эту цифру. Омар Цвак уверяет, что погибли лишь пятеро армейцев, которые несли вахту на блокпосту. Еще столько же - ранены. 

Ответственность за атаку уже взяли на себя представители радикального исламистского движения "Талибан". Они привезли на блокпост правительственных сил в районе Нахрэ-Сирадж автомобиль со взрывчаткой и взорвали его. КПП разрушен полностью. Рядом с местом происшествия находится база Национальной армии Афганистана и Национального управления безопасности. 

Напомним, в начале марта в Кабуле боевики расстреляли акцию памяти, посвященную лидеру партии Хебз и-Вахдат, которого 25 лет назад убили талибы. Во время мартовского теракта погибло около 30 человек. Вдвое больше получили ранения различной степени тяжести. Среди участников церемонии также был премьер-министр Афганистана. Он не пострадал. Представители движения "Талибан" тогда заявили, что к атаке не имеют никакого отношения. 


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Источник: https://tolonews.com/afghanistan/car-bomb-attack-helmand-leaves-five-dead-official
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