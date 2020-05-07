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Северная Корея строит гигантскую базу для ядерных ракет – The Times

Как пишет The Times, строительство масштабной ракетной базы в Северной Корее может быть завершено уже к концу этого года

сегодня, 16:58
Автор:

• Таисия Ерохина

Северная Корея строит гигантскую базу для ядерных ракет – The Times

Северная Корея строит гигантскую базу для хранения и сборки своих ядерных баллистических ракет, пишет The Times со ссылкой на новые спутниковые снимки вашингтонского Центр стратегических и международных исследований.

Сообщается, что страна объединяет свое оружие массового уничтожения после провала переговоров между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.

Так, новая база расположена рядом с главным аэропортом Пхеньяна, она включает в себя подземные хранилища и здания, достаточно высокие для размещения межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 (МБР). В материале отмечают, что данная ракета способна поразить североамериканские города ядерными боеголовками. Согласно анализу американского аналитического центра, строительство базы, вероятно, будет завершено в конце этого или начале следующего года.

Как сообщалось ранее, в разведке Южной Кореи заявили о том, что, основываясь на новой информации, имеют основания полагать, что лидер КНДР Ким Чен Ын пропал из виду на три недели отнюдь не из-за проведения операции на сердце. В соседнем государстве уверены: диктатор боится коронавируса, поэтому решил переждать пандемию и не показываться на публике.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/north-korea-builds-giant-storage-base-for-nuclear-missiles-nmm7mgpwz
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