Северная Корея строит гигантскую базу для ядерных ракет – The Times

Северная Корея строит гигантскую базу для хранения и сборки своих ядерных баллистических ракет, пишет The Times со ссылкой на новые спутниковые снимки вашингтонского Центр стратегических и международных исследований.

Сообщается, что страна объединяет свое оружие массового уничтожения после провала переговоров между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.

Так, новая база расположена рядом с главным аэропортом Пхеньяна, она включает в себя подземные хранилища и здания, достаточно высокие для размещения межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 (МБР). В материале отмечают, что данная ракета способна поразить североамериканские города ядерными боеголовками. Согласно анализу американского аналитического центра, строительство базы, вероятно, будет завершено в конце этого или начале следующего года.

Как сообщалось ранее, в разведке Южной Кореи заявили о том, что, основываясь на новой информации, имеют основания полагать, что лидер КНДР Ким Чен Ын пропал из виду на три недели отнюдь не из-за проведения операции на сердце. В соседнем государстве уверены: диктатор боится коронавируса, поэтому решил переждать пандемию и не показываться на публике.

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