Массовая драка на границе Индии и Китая: более десятка человек пострадали

Сегодня в северо-восточном индийском штате Шикими, который граничит с Китаем, произошло массовое столкновение между пограничниками обеих держав. Об этом передает издание "Reuters".

"Агрессивное поведение обеих сторон привела к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне", - указано в сообщении Министерства обороны Индии.

По данным местной индийской газеты Hindustan Times со ссылкой на военный источник, в результате инцидента ранения получили четверо индийских солдат и семь китайских военнослужащих. По данным издания, в конфликте принимали участие около 150 солдат.



В Министерстве обороны уточнили, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщили подробностей причин начала конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице Южной Кореи житель хаотично посещал ночные клубы, в результате чего в Сеуле произошла новая массовая вспышка коронавируса COVID-19. По указу правительства, отныне в Сеуле всем учреждениям ночной жизни по всей столице будет запрещено принимать толпы людей.



Добавим, что Южная Корея считается одной из успешных стран в борьбе с пандемией. Сегодня там около 10,8 тыс. зараженных человек, смертельных случаев – 256.

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