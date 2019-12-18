В России мужчине без чувcтва юмора грозит пожизненное заключение

В российском Омске начнется суд над 40-летним ранее судимом мужчиной, который в порыве гнева и в состоянии наркотического опьянения нанес несколько ножевых ранений 25-летней девушке на пятом месяце беременности, с которой проживал в фактическом браке. Об этом передает издание "Сноб", ссылаясь на пресс-службу управления Следственного комитета России по региону.

Следствие установило, что во время конфликта на почве ревности, мужчина выхватил нож и нанес своей сожительнице несколько ранений, одно из которых оказалось смертельным. Однако, пока женщина еще была жива, ее обидчик вызвал "скорую" и по прибытию врачей, несчастная успела им рассказать, что сожитель не понял шутки про любовника, который у нее якобы есть. Умерла она уже в больнице.

Учитывая отягчающие обстоятельства, а именно, нанесение смертельных ранений женщине, которая вынашивала ребенка, а также наркотическое опьянение нападавшего, подозреваемому омичу грозит лишение свободы на срок от двадцати лет до пожизненного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что апелляционный суд Киева отправил под домашний арест экс-нардепа Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждениях три года назад.







