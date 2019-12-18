Forbes включил в рейтинг самых богатых блогеров 5-летнюю девочку из Краснодара

Пятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров за 2019 год, составленным американским журналом Forbes.

Девочка родилась в обычной краснодарской семье, при рождении у нее было обнаружено ДЦП. Уже в роддоме врачи сообщили родителям, что Настя не сможет ходить и разговаривать. Однако смелая и любящая пара супругов Радзинских приняли решение заботиться о дочери и бросили все силы на ее выздоровление.

Один из методов терапии, которую они использовали — работа на камеру, так родители учили ребенка взаимодействовать с окружающим миром. Через несколько лет признаки болезни у Насти исчезли, в 2018 году ее семья переехала во Флориду.

У пятилетней девочки есть несколько Ютуб-каналов, в общей сложности на них подписаны 107 миллионов пользователей, все видео Радзинской посмотрели 42 миллиарда раз. Ролики выходят на семи языках, а бренды Dannon и Legoland "тратят миллионы" на сотрудничество с блогером.





Отметим, что и первое место в указанном рейтинге занял малыш - восьмилетний Райан Канджи, который уже возглавлял этот список в 2018 году. Его доход от видео с распаковкой игрушек и другими развлечениями оценивают в 26 миллионов долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что журнал Forbes уже назвал самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.









