Путин свалил всю вину за подписание Минских соглашений на Порошенко

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
По словам президента России Владимира Путина, именно пятый президент Украины Петр Порошенко в 2015 году признал главарей пророссийских формирований на временно-оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции с журналистами.
Так, Путин опдчеркнул, что тогдашний президент Порошенко, который представлял Украину в Минске, настаивал, чтобы под Минским соглашением стояли подписи главарей непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Однако, как отметил Путин, главари боевиков отказывались подписывать документ.
"Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных республиках. Первое, бывший президент Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи главарей непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли там втроем (Порошенко, Меркель Олланд, - прим. ред), а представители непризнанных республик отказывались это делать, но мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такие власти существуют", - рассказал он.
Кроме того, Путин в очередной раз опроверг присутствие российских войск на территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине растет социальная прослойка, которая считает Россию прямым агрессором.
Новости партнеров
Новости