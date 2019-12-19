Путин свалил всю вину за подписание Минских соглашений на Порошенко

По словам президента России Владимира Путина, именно пятый президент Украины Петр Порошенко в 2015 году признал главарей пророссийских формирований на временно-оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции с журналистами.

Так, Путин опдчеркнул, что тогдашний президент Порошенко, который представлял Украину в Минске, настаивал, чтобы под Минским соглашением стояли подписи главарей непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Однако, как отметил Путин, главари боевиков отказывались подписывать документ.

"Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных республиках. Первое, бывший президент Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи главарей непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли там втроем (Порошенко, Меркель Олланд, - прим. ред), а представители непризнанных республик отказывались это делать, но мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такие власти существуют", - рассказал он.

Кроме того, Путин в очередной раз опроверг присутствие российских войск на территории Донецкой и Луганской областей.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине растет социальная прослойка, которая считает Россию прямым агрессором.

