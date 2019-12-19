В центре Москвы возле здания ФСБ перестрелка: есть жертвы

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В
центре Москвы возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) началась
перестрелка. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Очевидцы
сообщают, что слышали автоматные очереди. Пока известно о двух пострадавших и
об одном погибшем, которым стал сотрудник ГИБДД Илья Фисенко. Он первым попал
под обстрел и скончался на месте от ран. Также сообщается, что пострадавших
забрала скорая, которая случайно проезжала возле здания ФСБ, и которую
остановили очевидцы.
На
Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ. Также туда выехали наряд МЧС
и пожарные, но данных о пожаре пока нет. Вокруг места перестрелки перекрыли
движение, близлежащие здания закрыли.
Сообщается, что люди, который находятся на месте происшествия видели нескольких нападавших.
Ранее
"Комментарии" писали, что на Варшавском шоссе в
Москве в пятницу горел склад тканей. Пожару присвоили третий ранг
сложности. По словам градоначальника российской столицы Сергея Собянина,
пострадал один из спасателей. Возгорание охватило около 7000 кв. м.
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