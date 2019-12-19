В центре Москвы возле здания ФСБ перестрелка: есть жертвы

В центре Москвы возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) началась перестрелка. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Очевидцы сообщают, что слышали автоматные очереди. Пока известно о двух пострадавших и об одном погибшем, которым стал сотрудник ГИБДД Илья Фисенко. Он первым попал под обстрел и скончался на месте от ран. Также сообщается, что пострадавших забрала скорая, которая случайно проезжала возле здания ФСБ, и которую остановили очевидцы.

На Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ. Также туда выехали наряд МЧС и пожарные, но данных о пожаре пока нет. Вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли.

Сообщается, что люди, который находятся на месте происшествия видели нескольких нападавших.





Ранее "Комментарии" писали, что на Варшавском шоссе в Москве в пятницу горел склад тканей. Пожару присвоили третий ранг сложности. По словам градоначальника российской столицы Сергея Собянина, пострадал один из спасателей. Возгорание охватило около 7000 кв. м.

