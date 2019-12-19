Стрельба в центре Москвы: в ФСБ сообщили, что нападавший нейтрализован

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В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ)
сообщили, что подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован, его личность
устанавливается.
Telegram-канал LIFE SHOT сообщает со ссылкой на источник в
экстренных службах, что в результате перестрелки в центре Москвы убиты 4
человека. Также LIFE SHOT
сообщает, что силовики нашли на месте стрельбы гранату и рюкзак. На место происшествия
прибыли саперы.
Корреспондент издания "Медуза" с места событий сообщает, что в сторону приемной ФСБ выдвинулась группа захвата — около 20 человек с подвязками на плече в черной униформе со щитами.
Ранее "Комментарии" писали, что в центре Москвы возле здания ФСБ произошла перестрелка, в результате которой по предварительным данным погиб один человек и еще несколько получили ранения. На Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ. Кроме того, на место происшествия выехали наряд МЧС и пожарные, но данных о пожаре пока нет. Вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли.
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