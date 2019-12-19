Стрельба в центре Москвы: в ФСБ сообщили, что нападавший нейтрализован

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщили, что подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован, его личность устанавливается.

Telegram-канал LIFE SHOT сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что в результате перестрелки в центре Москвы убиты 4 человека. Также LIFE SHOT сообщает, что силовики нашли на месте стрельбы гранату и рюкзак. На место происшествия прибыли саперы.

Корреспондент издания "Медуза" с места событий сообщает, что в сторону приемной ФСБ выдвинулась группа захвата — около 20 человек с подвязками на плече в черной униформе со щитами.

Ранее "Комментарии" писали, что в центре Москвы возле здания ФСБ произошла перестрелка, в результате которой по предварительным данным погиб один человек и еще несколько получили ранения. На Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ. Кроме того, на место происшествия выехали наряд МЧС и пожарные, но данных о пожаре пока нет. Вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли.