Стала известна личность нападавшего у здания ФСБ в Москве, - СМИ

В столице России у здания ФСБ стрельбу открыл 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Телевизионный канал также опубликовал фото убитого. На фото, считает канал, бывший бизнесмен из Подольска. Его компания занималась консультацией в области коммерческой деятельности, но была ликвидирована четыре года назад.

По предварительным данным, Манюров любил стрелять, даже участвовал в турнирах по стрельбе и занимал призовые места на соревнованиях.

В результате у здания ФСБ нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.





Ранее "Комментарии" писали, что в центре Москвы возле здания ФСБ произошла перестрелка, в результате которой по предварительным данным погиб один человек и еще несколько получили ранения. На Большую Лубянку со всей Москвы стягивали спецназ. Telegram-канал LIFE SHOT сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что в результате перестрелки в центре Москвы убиты 4 человека. Также LIFE SHOT сообщил, что силовики нашли на месте стрельбы гранату и рюкзак.