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Стала известна личность нападавшего у здания ФСБ в Москве, - СМИ

В результате нападения в Москве у здания ФСБ погиб один сотрудник спецслужб

сегодня, 00:40
Автор:

• Ольга Чародий

В столице России у здания ФСБ стрельбу открыл 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Телевизионный канал  также  опубликовал фото убитого. На фото, считает канал, бывший бизнесмен из Подольска. Его компания  занималась консультацией в области коммерческой деятельности, но  была ликвидирована четыре года  назад.

По предварительным данным, Манюров любил стрелять, даже участвовал в турнирах по стрельбе и занимал призовые места на соревнованиях.

В результате у здания ФСБ нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.

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 Ранее "Комментарии" писали, что в центре Москвы возле здания ФСБ произошла перестрелка, в результате которой по предварительным данным погиб один человек и еще несколько получили ранения. На Большую Лубянку со всей Москвы стягивали спецназ. Telegram-канал LIFE SHOT сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что в результате перестрелки в центре Москвы убиты 4 человека. Также LIFE SHOT сообщил, что силовики нашли на месте стрельбы гранату и рюкзак. 

Источник: https://www.5-tv.ru/
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