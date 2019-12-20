Стала известна личность нападавшего у здания ФСБ в Москве, - СМИ

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В столице России у здания ФСБ стрельбу открыл 39-летний
уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Телевизионный канал
также опубликовал фото убитого.
На фото, считает канал, бывший бизнесмен из Подольска. Его компания занималась консультацией в области коммерческой
деятельности, но была ликвидирована
четыре года назад.
По предварительным данным, Манюров любил стрелять, даже
участвовал в турнирах по стрельбе и занимал призовые места на соревнованиях.
В результате у здания ФСБ нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.
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