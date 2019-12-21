Россия создала агентурную сеть ФСБ в ООН, - Ельченко

Россия в ООН создала огромную агентурную сеть, которая оказывает влияние в организации. Об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН, посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Укринформ".



"Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постпредство РФ… Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - сказал дипломат.



По его словам, 200-300 сотрудников ООН из России скрыто оказывают влияние в Организации.



Ельченко отметил, что американские спецслужбы "иногда отлавливают" российских агентов, после чего тех высылают из США.



При этом, по словам дипломата, некоторые представители стран уважают Россию, а некоторые — откровенно боятся.



Комментируя голосования по резолюциям о ситуации в Украине, Ельченко отметил, что Россию поддерживают только те страны, которые от нее полностью зависят.



"Или от поставок оружия, или от списания каких долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать", - пояснил он.



Дипломат отметил, что от России точно зависят Никарагуа, Куба, Венесуэла, Бурунди, Судан, Мьянма и Камбоджа.



Как сообщал сайт "Комментарии", 18 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

