В Кремле готовят ответ на санкции США против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит на одобренные в Белом Доме США санкции против "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

По словам Лаврова, Россия будет отвечать на санкции Соединенных Штатов, но так, чтобы не нанести себе ущерб.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вреда. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - подчеркнул министр РФ.

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что несмотря на американские санкции российские газопроводы будут достроены.

"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели. Ему угрожают ("Северному потоку-2" со стороны США - прим. ред.). Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы", - заключил глава МИД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 17 декабря Сенат США проголосовал за закон об оборонном бюджете, в котором прописаны положения о санкциях в отношение компаний, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2".