Россия готова помочь Зеленскому решить вопросы с “ЛДНР”

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том,
что они готовы стараться помочь президенту Украины и повлиять на “ЛДНР”,
сообщает пресс-служба МИД РФ.
По словам российского чиновника, они будут “побуждать” Донецк и Луганск максимально конструктивно подходить к выполнению того, что было оговорено на встрече в “нормандском формате.
Также Лавров подчеркнул, что президент Украины старается
сделать позитивные сдвиги в отношениях с Российской Федерацией, но есть те, кто
ему ставит “палки в колеса”.
"Я не сомневаюсь, что Владимир Зеленский как человек, политик и президент, этого хочет. Мы видим то, что в Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать”- отметил он.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.
Также мы писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были выявлены новые препятствия.
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