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Россия готова помочь Зеленскому решить вопросы с “ЛДНР”

Лавров рассказал о том, как Россия будет влиять на так называемые "власти" Донбасса

сегодня, 09:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что они готовы стараться помочь президенту Украины и повлиять на “ЛДНР”, сообщает пресс-служба МИД РФ.

 По словам российского чиновника, они будут “побуждать” Донецк и Луганск максимально конструктивно подходить к выполнению того, что было оговорено на встрече в “нормандском формате. 

Также Лавров подчеркнул, что президент Украины старается сделать позитивные сдвиги в отношениях с Российской Федерацией, но есть те, кто ему ставит “палки в колеса”.

"Я не сомневаюсь, что Владимир Зеленский как человек, политик и президент, этого хочет. Мы видим то, что в Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать”- отметил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Также мы писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были выявлены новые препятствия.


Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3968263?fbclid=IwAR3ILeISZwTULYcVHBAbUavNbNGzgw9NrYyufVZIs1U3sjxCPkSL2uyUwdY
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