Россия готова помочь Зеленскому решить вопросы с “ЛДНР”

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что они готовы стараться помочь президенту Украины и повлиять на “ЛДНР”, сообщает пресс-служба МИД РФ.

По словам российского чиновника, они будут “побуждать” Донецк и Луганск максимально конструктивно подходить к выполнению того, что было оговорено на встрече в “нормандском формате.

Также Лавров подчеркнул, что президент Украины старается сделать позитивные сдвиги в отношениях с Российской Федерацией, но есть те, кто ему ставит “палки в колеса”.

"Я не сомневаюсь, что Владимир Зеленский как человек, политик и президент, этого хочет. Мы видим то, что в Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать”- отметил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Также мы писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были выявлены новые препятствия.



