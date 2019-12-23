В МИД России продолжают сетовать над судьбой русскоязычных украинцев

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает настаивать, что вооруженный конфликт на Донбассе является внутренним украинским конфликтом, где ключевой темой для раздора стал вопрос государственного языка и притеснение русскоязычных украинцев. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

"Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения "дискриминации русскоязычных граждан Украины", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава российского МИД Лавров назвал новые обстоятельства, в связи с которыми усложняется процедура обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.

"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - сказал глава МИД России.



