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В МИД России продолжают сетовать над судьбой русскоязычных украинцев

Министр Лавров заявил о готовности России защищать украинцев, говорящих на русском языке

сегодня, 14:37
Автор:

• Екатерина Белоброва

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает настаивать, что вооруженный конфликт на Донбассе является внутренним украинским конфликтом, где ключевой темой для раздора стал вопрос государственного языка и притеснение русскоязычных украинцев. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

"Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения "дискриминации русскоязычных граждан Украины", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава российского МИД Лавров назвал новые обстоятельства, в связи с которыми усложняется процедура обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. 

"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - сказал глава МИД России.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-rossiya-budet-otstaivat-prava-russkoyazychnyh-1577096778.html
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