"Бей палкой сверху": на детском утреннике в России силовики показали, как разгонять протестующих

В Челябинской области на школьном утреннике по случаю посвящения детей в кадеты сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) продемонстрировали проведение разгона массовых митингов. Об этом передает российская радиостанция "Эхо Москвы", ссылаясь на публикацию в Facebook.

"Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась. В Златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. "Палкой сверху бей!" - звучало на весь зал", - написала Ольга Мухометьярова, осудив данное действо, посчитав, что ничего общего с воспитанием любви к родине оно не имеет.

Далее по этому инциденту к Мухометьяровой обратились журналиста "Эха", на что получили комментарии о возмущении и самих родителей указанных в видеоролике детей.

"Ко мне обратились родители учащихся данной школы. Они на мероприятии не были, потому что оно проходило в учебное время, а увидели кадры с мероприятия по златоустовскому телевидению. Родители были возмущены тем, что демонстрировали их детям. Первый их вопрос был: "Где гарантия, что 12-летние дети в дальнейшем не возьмут палку и не будут демонстрировать те приемы, которые им показали?", - рассказала она.

Родители и депутат планируют попросить прокуратуру и Рособрнадзор провести проверку и оценить, насколько допустимы такие выступления в школах.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин положительно отозвался о методах силовиков, которые применяли неоправданную жесткость в отношении демонстрантов, вышедших протестовать против нечестных выборов в городскую Думу.





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