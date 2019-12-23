"В России готовы к отмене санкций против Украины", - Медведев

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Кремль готов к отказу от применения санкций против Украины в случае, если Киев официально об этом попросит. Такое сообщение премьера передают российские СМИ, сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, Медведев подчеркнул, что инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

"Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - подчеркнул глава правительства в РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине уже обсуждалась вероятность отмены антироссийских санкций. По словам Дмитрия Кулебы, главная задача дипломатии не допустить снятия санкций без достижения нужных для нашей страны решений по Минску и получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам. В тоже время, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает, что Евросоюз не будет согласен с отменой санкций против России до выполнения минских соглашений.





