В России истребитель потерпел крушение в тайге

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Вблизи Комсомольска-на-Амуре
в Хабаровском крае, Российская Федерация, 24 декабря потерпел крушение
истребитель Т-50/Су-57. Об этом информирует "РИА Новости".
Так, в тайге, в 120
километрах от аэродрома Дземги, проходили испытания двигателя, закончившиеся
аварией. Самолет потерпел крушение, однако летчик совершил катапультирование:
пилота удалось перехватить вертолету Ми-8. На данный момент информации о текущем
состоянии пилота нет.
Сообщается, что самолет не
является военным, а был выпущен местным авиационным заводом имени Юрия Гагарина.
Эксперты проверят все обстоятельства произошедшего и состояние самолета. Пока
что, как основную причину крушения, рассматривают версию о неисправности
истребителя или же неправильные действия пилота.
Ранее портал "Комментарии"
рассказывал, что истребители прибыли на спасение пассажиров самолета, летевшего из Лондона в Турцию. Там 26-летняя пассажирка подшофе
устроила дебош, нападала на экипаж и пыталась открыть двери самолета, чтобы
убить всех. По решению суда, девушке придется выплатить компенсацию авиакомпании в сумме 100 тыс
долларов. Пока что ее отпустили домой, под залог.
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