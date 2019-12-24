В России истребитель потерпел крушение в тайге

Вблизи Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, Российская Федерация, 24 декабря потерпел крушение истребитель Т-50/Су-57. Об этом информирует "РИА Новости".

Так, в тайге, в 120 километрах от аэродрома Дземги, проходили испытания двигателя, закончившиеся аварией. Самолет потерпел крушение, однако летчик совершил катапультирование: пилота удалось перехватить вертолету Ми-8. На данный момент информации о текущем состоянии пилота нет.

Сообщается, что самолет не является военным, а был выпущен местным авиационным заводом имени Юрия Гагарина. Эксперты проверят все обстоятельства произошедшего и состояние самолета. Пока что, как основную причину крушения, рассматривают версию о неисправности истребителя или же неправильные действия пилота.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что истребители прибыли на спасение пассажиров самолета, летевшего из Лондона в Турцию. Там 26-летняя пассажирка подшофе устроила дебош, нападала на экипаж и пыталась открыть двери самолета, чтобы убить всех. По решению суда, девушке придется выплатить компенсацию авиакомпании в сумме 100 тыс долларов. Пока что ее отпустили домой, под залог.