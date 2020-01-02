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Новогоднее обращение Путина: российские каналы отключили "дизлайки"

"Первый канал" и НТВ убрали возможность комментировать и оценивать обращение российского президента

сегодня, 14:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Российские пропагандистские каналы - "Первый канал", НТВ и RT - скрыли счетчики лайков и дизлайкив под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники.

Так, 2 января стало известно, на одном из этапов в видео на НТВ было 34 отрицательных и только 10 000 положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится/не нравится" убрали, так же как и возможность комментировать. На странице "Первого канала" после обеда 1 января, когда счетчики еще были выключены, выступление Путина набрало более 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

В России отмечают,  что таким образом  пропагандисты росСМИ  действуют уже второй год подряд. В декабре 2019-го "Россия-24" скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина. В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрыты комментарии и отключены ругательства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские эксперты оценили новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, которое вызвало высокую обсуждаемость в социальных сетях.
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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/10816925-rolik-z-putinim-nabrav-tisyachi-dizlaykiv-i-yogo-prikrutili.html
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