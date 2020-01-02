Опасная тенденция: эксперты оценили новогоднее поздравление Зеленского

В ночь на 1 января 2020 года Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины выступил с новогодним обращением. Оно кардинально отличалось от обращений предыдущих пяти президентов и вызывало разные отклики в отечественной политической и общественной среде.



Напомним, что в приветственном обращении к украинцам вместе с президентом выступи политики, артисты и спортсмены: премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый президент Украины Леонид Кравчук, артисты Тина Кароль, Нина Матвиенко, Мария Ефросинина, Дмитрий Монатик, актеры студии Квартал 95, легендарный боксер Александр Усик. Основной посыл – мы очень разные, но живем в единой стране, нужно искать точки соприкосновения и стремиться к миру.



Эксперты высказали свое мнение по этому поводу изданию "Комментарии".

Поиск национальной идеи или желание понравиться всем

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что произошел разрыв шаблона.



"Народ, привыкший к новогодним поздравлениям генсеков и президентов, был удивлен неформальной атмосферой – и явно не готов к такого рода вещам. Выступал живой человек, который пытался объяснить свою позицию таким же живым – простым – людям. Президент постарался уйти от казенщины. Не было пустых обещаний, не было анализа макроэкономической ситуации в стране. Налицо была попытка установить диалог между различными слоями и политоппонентами", - отметил Снегирев.



Эксперт пояснил отсутствие государственного флага Украины и гимна в поздравлении стремлением Зеленского не зацикливаться на символике, на национальных ограничениях.



В то же время, считает Снегирев, данный неформальный характер обращения сыграл и против Зеленского.



"Отсутствие государственных символов дало возможность оппонентам обвинить президента в отсутствии государственнической политики. Это стало основным направлением критики. Месседжи, что не важно на какой улице живешь и какие памятники у нас стоят, свидетельствовали о желании понравиться всем, а не о поиске национальной идеи либо объединительных мотивов", - говорит сопредседатель ОИ "Права Справа".



Переход на разные языки, по мнению эксперта, также опасная тенденция, с учетом того, что в Конституции закреплен статус украинского как единого государственного. Априори вносилась мысль о возможности двуязычия в Украине - как вариант компромисса в процессе государственного строительства.



"Было отсутствие четких векторов – в отношении страны-оккупанта (РФ), не прозвучали четкие оценки происходящего на востоке страны, - продолжает Снегирев. - Мы не услышали "дорожной карты" деоккупации Донбасса и освобождения аннексированного Крыма. Конкретики не было никакой, к сожалению. Просто прозвучали призывы к миру, которые можно трактовать по разному, в том числе - как возможность политкомпромиссов со страной-агрессором. Учитывая, что это была речь президента, ключевые посылы внешнеполитической стратегии страны должны были прозвучать, равно как - расставлены четкие акценты и оценки – как уже происшедших, так и предстоящих политических решений".

Все устали от войны

Эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Николаю Спиридонову новогоднее обращение Зеленского понравилось.



"Это было наиболее демократичное (в том числе по стилю одежды) и наименее официозное президентское выступление в Украине под новый год, - подчеркивает Спиридонов. – Глава государства сделал главный акцент на мире и объединении страны. И это правильно. Мир и объединение – наверное, самое важное, чего сейчас ожидают украинцы. Все устали от войны, напряжения. Не звучало, как у предыдущего президента, про агрессоров, вечных врагов. Не было негатива – позитивный посыл. А кто хотел придраться, всегда найдет – к чему".



При этом, отмечает эксперт УИАМП, важно понимать, что мы слышали лишь слова и видели красочное шоу.



"Некоторые действия новой власти и звучащие из уст ее представителей заявления оптимизма не привносят, - отмечает Спиридонов. - У Зеленского рейтинг уже обваливается - и будет продолжаться. Украинцы ощущают, что экономическая ситуация не улучшается, тарифы не снижаются, зато ожидаются весьма сомнительные реформы – земельная, трудовая. Так что, хоть выступление и отличное, но куда важнее – дела, а не слова".

Избирательная кампания продолжается

Записывая новогоднее обращение, команда Владимира Зеленского ставила перед собой несколько принципиальных задач, считает политолог Максим Джигун.



"Во-первых, изменить формат классического, "совкового" поздравления на более либеральный, медийный и яркий, - отмечает эксперт. - Во-вторых, технологически обработать все электоральные категории населения, вспомнив и о "студенте-философе из Могилянки", и об "успешном адвокате", и об "обычной домохозяйке". И им это удалось".



Обращение, по словам Джигуна, получилось совершенно нетипичным для устойчивой украинской политической культуры. А уже традиционный посыл "услышу каждого", который прижился еще со времен Януковича, изменился на "услышьте меня все".



"В то же время, сложилось впечатление, что выступление Зеленского стало продолжением его избирательной кампании с отсутствием какой-либо конкретики или освещения принципиальных позиций, - подчеркивает политолог. - Для украинского президента, как выходца из медийной сферы, первичной всё же остается яркая и увлекательная форма, а не содержание. Хоть и стоит отметить, что одну важную тему он таки поднял - поиск национальной идентичности. Решение этого вопроса - длинный и сложный процесс, который для незрелого политика уровня Зеленского может стать серьезным испытанием".



Эксперт также добавил, что тактика Зеленского более выигрышна, чем тактика бывшего президента Петра Порошенко, который "работает только со своим электоральным ядром".

Как сообщало издание "Комментарии", телевизионные каналы "Прямой" и "Пятый" показали новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко вместо ролика, записанного действующим главой государства Владимиром Зеленским.

