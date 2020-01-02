"Не своего, так хоть чужого": в России на "голубом огоньке" высмеяли президента Украины

В новогоднюю ночь на главном государственном канале России "Первый", который получил славу прокремлевского и пропагандистского, показали музыкальный номер, в котором артисты телешоу "Кривое зеркало" изобразили украинцев, недовольных работой президента Владимира Зеленского. Музыкальная карикатура уже опубликована на YouTube.

Согласно сюжету постановки, актеры задают вопросы "главе государства" о решении проблем с коррупцией, повышением зарплат и отношениями с внешними партнерами. На это артист, внешне похожий на Зеленского, отвечал лишь одним словом: "Нема".

Все это происходило в ритме известной шутливой украинской песни, традиционно исполняемой при застольях: "Підманула, підвела".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандистские каналы убрали возможность комментирования и голосования под видеообращением Владимира Путина в новогоднюю ночь из-за большого количества "дизлайков".



