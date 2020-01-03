Путин и Макрон во время телефонного разговора вновь говорили об Украине

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль
Макрон во время телефонного разговора 3 января 2020 года обсудили обмен
пленными между "Л/ДНР" и Украиной, которому дали положительную оценку. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, президенты обсудили важность выполнения минского
"Комплекса мер", а также решений, которые были согласованы на саммите в
"нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Путин и Макрон также
позитивно оценили подписание в конце прошлого года договора о транзите
российского газа через территорию Украины в Европу.
Стороны также обсудили гибель командующего Силами специального
назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, а
также ситуацию в Сирии и в Ливии.
Ранее "Комментарии" писали, что 17
декабря президенты России и Франции обсудили вопрос транзита российского
газа в страны Евросоюза через территорию Украины.
Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон будет присутствовать 9 мая в Москве на праздничных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.
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