Путин и Макрон во время телефонного разговора вновь говорили об Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора 3 января 2020 года обсудили обмен пленными между "Л/ДНР" и Украиной, которому дали положительную оценку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Кроме того, президенты обсудили важность выполнения минского "Комплекса мер", а также решений, которые были согласованы на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Путин и Макрон также позитивно оценили подписание в конце прошлого года договора о транзите российского газа через территорию Украины в Европу.

Стороны также обсудили гибель командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, а также ситуацию в Сирии и в Ливии.

Ранее "Комментарии" писали, что 17 декабря президенты России и Франции обсудили вопрос транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон будет присутствовать 9 мая в Москве на праздничных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.