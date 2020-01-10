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Москва вернула Украине ноту, осуждающую Путина за поездку в Крым

В Москве призвали Украину признать Крым российским

сегодня, 16:01
Автор:

• Мария Чиренко

Министерство иностранных дел России вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым 9 января, передает пресс-служба российского ведомства.

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста”, - сказано в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что российские чиновники не должны согласовывать с иностранными государствами поездки по России, что "в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю". В МИД РФ также призвали Украину признать Крым российской территорией.

Как сообщал сайт "Комментарии", 9 января президент РФ Владимир Путин незаконно посетил аннексированный Крым, где наблюдал за ходом военных учений в Черном море.

Украина направила в МИД РФ соответствующую ноту протеста.

"Отмечаем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - сказано в заявлении.

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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3990931
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