Москва вернула Украине ноту, осуждающую Путина за поездку в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым 9 января, передает пресс-служба российского ведомства.



"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста”, - сказано в заявлении.



Дипломаты подчеркнули, что российские чиновники не должны согласовывать с иностранными государствами поездки по России, что "в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю". В МИД РФ также призвали Украину признать Крым российской территорией.

Как сообщал сайт "Комментарии", 9 января президент РФ Владимир Путин незаконно посетил аннексированный Крым, где наблюдал за ходом военных учений в Черном море.

Украина направила в МИД РФ соответствующую ноту протеста.

"Отмечаем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - сказано в заявлении.