В Госдуме РФ обвинили США в аномально теплой зиме

Депутат российской Госдумы Алексей Журавлев, известный своими скандальными законопроектами, заявил, что в аномально теплой зиме с практически повсеместным отсутствием снега на европейском материке, виноваты экспериментальные приемы США. Об этом сообщает "МБХ-медиа", ссылаясь на радио "Говорит Москва".

"Я не исключаю возможность применения климатического оружия. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России. Можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", - заявил Журавлев.

Политик также отметил, что подобные манипуляции с климатическим оружием проводилось и раньше, однако на них был наложен запрет, что не остановило американских ученых, которые стали прибегать к ухищрениям, чтобы не останавливаться в своих опасных исследованиях атмосферы.

"Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причем они это делают "типа мы исследования проводим“, то есть не как оружие, а как исследование", - указал российский депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что климатологи отметили чрезвычайно высокие темпы роста температуры, что в будущем грозит полным исчезновением зимы как погодного явления.

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