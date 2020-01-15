В Москве жестоко избили сотрудника СМИ, заявившего о цензуре в России

Бывший телеоператор российского ВГТРК Леонид Кривенков 11 января подвергся жестокому нападению со стороны двух неизвестных мужчин и дрессированной собаки из-за интервью иностранным агентствам о существующей в России медиа-цензуре. Об этом передает "Радио Свобода".

Так, по словам Кривенкова, в тот вечер он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.

"В момент избиения они кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать". Я успел увернуться, схватить за ногу одного из нападавших и он повалился на землю. Благо, к тому времени подошли прохожие и спугнули мерзавцев. Однако даже когда они убегали, один из них крикнул мне угрозу: "Это было последнее предупреждение", - рассказал пострадавший.

Из-за шокового состояния Леонид Кривенков не взял контактные номера свидетелей этого нападения, но по памяти смог дать ориентир на правонарушителей.

"Оба плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25–30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета", - описал своих обидчиков бывший оператор.

Отмечается, что вследствие нападения Кривенков получил сотрясение мозга, сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о нападении на народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.





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