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Глава Чечни Рамзан Кадыров уходит с поста

Правда, покидает пост временно

сегодня, 17:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лидер российского региона Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности". Об этом сообщает "Радио Свобода".

На официальном сайте главы Чечни опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиев.

Напомним, сегодня портал "Комментарии" сообщал о внезапной отставке всего российского правительства.

Данное решение было озвучено после послания президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал уже бывший премьер РФ Медведев.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kadyrov-tymchasovo-zalyshyv-posadu/30379204.html
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