Глава Чечни Рамзан Кадыров уходит с поста

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Лидер российского региона Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности". Об этом сообщает "Радио Свобода".
На официальном сайте главы Чечни опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиев.
Напомним, сегодня портал "Комментарии" сообщал о внезапной отставке всего российского правительства.
Данное решение было озвучено после послания президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ.
"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал уже бывший премьер РФ Медведев.
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