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Путин обсудил Донбасс по телефону с главой Евросовета

Глава РФ в очередной раз отметил отсутствие альтернатив Минским соглашениям

сегодня, 20:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили проблему эскалации на Донбассе. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Так, стороны согласовали тот факт, что Минские соглашения в регулировании ситуации на востоке Украины не подлежат альтернативному подходу.  Кроме того, по заверениям Путина, все участники "нормандской четверки"  готовы к шагам для безусловного выполнения сторонами вооруженного противостояния решений, достигнутых 9 декабря в Париже.

Отметим, что Кремль называет боевые действия на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал. что сегодня прошла встреча Трехсторонней  контактной группы в Минске, где  украинская сторона предложила провести СММ ОБСЕ повторную верификацию отвода вооружения, а также создать подгруппу по вопросам границы. 



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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62596
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