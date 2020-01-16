Путин обсудил Донбасс по телефону с главой Евросовета

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили проблему эскалации на Донбассе. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Так, стороны согласовали тот факт, что Минские соглашения в регулировании ситуации на востоке Украины не подлежат альтернативному подходу. Кроме того, по заверениям Путина, все участники "нормандской четверки" готовы к шагам для безусловного выполнения сторонами вооруженного противостояния решений, достигнутых 9 декабря в Париже.

Отметим, что Кремль называет боевые действия на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал. что сегодня прошла встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, где украинская сторона предложила провести СММ ОБСЕ повторную верификацию отвода вооружения, а также создать подгруппу по вопросам границы.





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