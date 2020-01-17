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«Нормандский» саммит подтвердил право ОРДЛО на «языковую» свободу, - Лавров

Лавров посетовал, что официальная позиция Украине после смены власти не изменилась

сегодня, 17:03
Автор:

• Мария Чиренко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последний саммит лидеров стран "нормандского формата" подтвердил право оккупированного Донбасса на "языковое самоопределение".

"Одним из ключевых элементов Минских договоренностей, безальтернативность которых подтвердил "нормандский" саммит 9 декабря 2019 г. в Париже, является право этого региона на языковое самоопределение", - сказал российский министр.

По его словам, кризис в Украине спровоцировала попытка "майданных властей" отменить закон, который разрешал предоставлять языкам статус "региональных".

Кроме того, Лавров продолжает настаивать на безальтернативности минских соглашений и "формулы Штайнмайера", а также призывает украинское руководство начать прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

"Смена власти на Украине летом 2019 г., к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе", - сказал российский министр.

Как сообщал сайт "Комментарии", саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря, по итогам которого было обнародовано совместное коммюнике.


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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3995958
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