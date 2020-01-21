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В России из тюрьмы сбежал заключенный: надсмотрщик нашел в камере его муляж

Беглец не успел далеко убежать, а его находчивость прокуратура не оценила

21 января 2020, 14:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Красноярском крае РФ заключенный сбежал из колонии-поселения, подложив на свое спальное место муляж. Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на российские СМИ.

Так, по сообщению Нижнепойменской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в ночное время суток осужденный воспользовался отсутствием надзора со стороны дежурной смены и заложил муляж человеческого тела на свое спальное место, а потом исчез. Беглеца в тот же день задержали на станции Иланский и возбудили в отношении него  уголовное дело.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинское Министерство юстиции выставит на продажу тюремные здания по всей стране.

"Ситуация сложная с финансированием. Средств на инфраструктуру у нас нет. Мы сейчас прорабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое, - поясняет глава министерства Денис Малюська. - Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам нужно, существенно больше, мы вполне можем устроить распродажу тюрем. Если мы, конечно, договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли просто в общий фонд бюджета, а чтобы часть можно было потратить на инфраструктуру".


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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/10838669-v-rosiji-uv-yazneniy-vtik-z-koloniji-zalishivshi-na-lizhku-mulyazh-sebe.html
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