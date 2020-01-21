В Москве умерла невестка Никиты Хрущева

Невестку бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, известного периодом "оттепели" в СССР, нашли мертвой в ее квартире в Москве. Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники.

Галина Шумова была первой женой сына Никиты Хрущева Сергея, долгое время жила с ним в США, после развода вернулась в Россию.

"Смерть 85-летней пенсионерки произошла вследствие остановки сердца, следов насилия не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в швейцарском городе Давосе были задержаны два россиянина, которые строили из себя простых сантехников, из-за чего их подозревают в шпионаже.

"Один из двух мужчин утверждал, что был водопроводчиком. Но, как ни странно, он, как и его друг, имел при себе российский дипломатический паспорт, - пишет источник. - Полиция также была озадачена тем фактом, что двое мужчин планировали остаться в Давосе на три недели. Это очевидно дорого для тех, кто устанавливает и ремонтирует туалеты или раковины в России".







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