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Путин тоже летит в Израиль, где будет Зеленский

Зеленский и Путин не договаривались о встрече, но все может быть

22 января 2020, 14:45
Автор:

• Наталья Шевченко

На четверг у президента Украины Владимира Зеленского запланирован рабочий визит в Израиль, где состоятся памятные мероприятия в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. В этом мероприятие также будет принимать участие российский лидер Владимир Путин, пишет "Интерфакс-Украина".

По информации Офиса президента, у главы украинского государства не запланирована встреча с президентом России, однако, если на полях форума состоится общение, то оно будет посвящено вопросам обмена пленными.

Также у Зеленского отметили, что на период данного мероприятия запланированы встречи с президентом принимающей страны, премьером Израиля, спикером Кнессет и другими чиновниками.

Напомним, 22 января Зеленский находится с визитом в Швейцарии, где выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношение к религии. По его словам, позиция относительно религии изменилась, по сравнению с убеждениями в детстве.

"У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня важными и личными", - сказал Зеленский.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/636868.html
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