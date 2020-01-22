Путин тоже летит в Израиль, где будет Зеленский

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На четверг у президента Украины Владимира Зеленского запланирован
рабочий визит в Израиль, где состоятся памятные мероприятия в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
В этом мероприятие также будет принимать участие российский лидер Владимир
Путин, пишет "Интерфакс-Украина".
По информации Офиса президента, у главы украинского
государства не запланирована встреча с президентом России, однако, если на
полях форума состоится общение, то оно будет посвящено вопросам обмена
пленными.
Также у Зеленского отметили, что на период данного мероприятия запланированы встречи с президентом принимающей страны, премьером Израиля, спикером Кнессет и другими чиновниками.
Напомним, 22 января Зеленский находится с визитом в Швейцарии, где выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношение к религии. По его словам, позиция относительно религии изменилась, по сравнению с убеждениями в детстве.
"У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня важными и личными", - сказал Зеленский.
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