Зеленский просил встречи с Путиным в Израиле, - Кремль

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Президент Владимир Зеленский направил в Россию запрос на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
"Запросы (на встречи с Путиным) поступали, в том числе от президента Зеленского… Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах", - пояснил представитель Кремля.
По словам чиновника, график Путина в Израиле очень плотный и для полноценных встреч может не быть времени.
"Программа очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер… Просто времени нет физически", - добавил Ушаков.
Напомним, 23 января Владимир Путин и Владимир Зеленский будут находиться в Израиле, где примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц" и Дню памяти жертв Холокоста.
В СМИ появилась информация о встрече двух лидеров в Израиле. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, однако допустили возможность такой встречи.
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