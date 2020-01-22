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Зеленский просил встречи с Путиным в Израиле, - Кремль

В Кремле утверждают, что у Путина нет времени на встречи

22 января 2020, 16:34
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Владимир Зеленский направил в Россию запрос на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Запросы (на встречи с Путиным) поступали, в том числе от президента Зеленского… Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах", - пояснил представитель Кремля.

По словам чиновника, график Путина в Израиле очень плотный и для полноценных встреч может не быть времени.

"Программа очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер… Просто времени нет физически", - добавил Ушаков.

Напомним, 23 января Владимир Путин и Владимир Зеленский будут находиться в Израиле, где примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц" и Дню памяти жертв Холокоста. 

В СМИ появилась информация о встрече двух лидеров в Израиле. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, однако допустили возможность такой встречи.



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Источник: https://tass.ru/politika/7581131
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