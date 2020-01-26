В Москве 8 туристов из Китая госпитализировали с высокой температурой

В Москве, РФ, восемь туристов, приехавших из Китая, срочно увезли в больницу из отеля "Арт Москва Войковская". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора отеля Михаила Волкова.

Сообщается, что на данный момент в гостинице проживает 220 граждан Китая, около 16:00 госпитализировали восемь человек. Скорую вызвали работники отеля. В инфекционное отделение иностранцев госпитализировали с высокой температурой. По предварительным данным, у семерых китайцев – ОРВИ, еще у одного – ангина. Но врачи намерены всех обследовать и оценить состояние пациентов. Китайцы прибыли в Россию сегодня, в составе туристической группы.

При этом отметим, что большинство постояльцев гостиницы - граждан КНР - живут в ней два года. В гостинице решили теперь у всех прибывающих к ним китайцев – проверять состояние здоровья.

Отмечается, что возле гостиницы находятся порядка десяти машин скорой помощи, но отель работает в штатном режиме.

Видео с места событий опубликовал канал Mash в Telegram.

Ранее издание "Комментарии" писало, что украинка, которая уже полтора года обучается в одном из вузов Китая, поделилась подробностями об обстановке в стране, методах дезинфекции и состоянии жителей.

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