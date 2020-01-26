В Москве 8 туристов из Китая госпитализировали с высокой температурой

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В Москве, РФ, восемь
туристов, приехавших из Китая, срочно увезли в больницу из отеля "Арт
Москва Войковская". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора отеля Михаила
Волкова.
Сообщается, что
на данный момент в гостинице проживает 220 граждан Китая, около 16:00 госпитализировали
восемь человек. Скорую вызвали работники отеля. В инфекционное отделение
иностранцев госпитализировали с высокой температурой. По предварительным
данным, у семерых китайцев – ОРВИ, еще у одного – ангина. Но врачи намерены
всех обследовать и оценить состояние пациентов. Китайцы прибыли в Россию сегодня,
в составе туристической группы.
При этом отметим,
что большинство постояльцев гостиницы - граждан КНР - живут в ней два года. В
гостинице решили теперь у всех прибывающих к ним китайцев – проверять состояние
здоровья.
Отмечается, что
возле гостиницы находятся порядка десяти машин скорой помощи, но отель работает
в штатном режиме.
Видео с места
событий опубликовал канал Mash в Telegram.
Ранее издание "Комментарии"
писало, что украинка, которая уже полтора года обучается в одном из вузов Китая, поделилась подробностями об обстановке в стране, методах дезинфекции и
состоянии жителей.
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