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В Чечне задержали 25 человек за коллаж на Кадырова

Среди задержанных есть школьники и пенсионеры

сегодня, 20:00
Автор:

• Ростопира Наталья

В нескольких городах Чечни задержали 25 человек за распространение коллажа с изображением мужчины, похожего на Рамзана Кадырова. Согласно информации Радио Свобода, на фотоколлаже, который якобы распространяли задержанные, изображен глава республики Рамзан Кадыров в одеянии православного священнослужителя.

Отмечается, что среди задержанных есть школьники и пенсионеры. Примечательно, что правоохранителей интересовали не только те люди, кто рассылал коллаж, а и те, кто получал. Всех доставили в отдел МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По данным СМИ, задержанных избивают.

Стоит отметить, что в начале ноября в сети появилось видео заседания правительства в Чечне, во время которого Рамзан Кадыров призвал силовиков и общественные организации выявлять тех, кто "оскорбляет честь", "нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор" в интернете и преследовать их, "даже если для этого будут нарушены все законы". 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров уходит с поста.


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Источник: https://www.kavkazr.com/a/30396452.html
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