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В России умер "православный путинист" протоиерей Всеволод Чаплин

Священник получил неоднозначную славу из-за спорных высказываний, а также поддержки аннексии Крыма

сегодня, 00:09
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня в Москве на 52-м году жизни скоропостижно скончался служитель православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин, который был известен своим участием в политической и общественной жизни  России. Об этом передает издание ВВС, ссылаясь на российское агентство "ТАСС".

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - рассказал очевидец, посещающий храм, где служил скончавшийся  священник.

Другие прихожане поделились тем, что у Всеволода Чаплина была астма и в последнее время приступы участились.

"Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы", - рассказала женщина, знавшая протоиерея лично.

Отметим, что Всеволод Чаплин регулярно был гостем теле- и радиоэфиров, где неоднократно поддерживал политику президента Владимира Путина, а также имел вполне сформированные взгляды на счет оккупации Крымского полуострова. Он неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями.

"Крым - хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси - Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию", - так говорил он год назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский почтил память погибших украинских бойцов на Донбассе


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-51257378
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