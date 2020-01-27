В России мужчина сменил пол и паспорт, чтобы не платить алименты

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В
России мужчина не хотел платить алименты и попытался уклониться от закона
весьма необычным способом: сменил не только паспорт, но и пол. Об этом сегодня
написали российские медиа.
Как
сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Курской
области, должника по алиментам разыскали судебные приставы-исполнители. Так, мужчина
не заплатил почти 800 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего
ребенка. При этом, повестки игнорировал, по месту прописки не жил и алименты не
перечислял. Отыскать горе-папашу удалось в Московской области. В сообщении
говорится, что правоохранители по адресу проживания должника
встретили "женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину". Однако
позже выяснилось, что это была вовсе не родственница, а папа, не плативший
алименты, но преобразившийся.
"Мужчина сменил пол и поменял паспорт", - говорится в сообщении ведомства.
Судебное разбирательство продолжится.
Ранее
"Комментарии" рассказывали, что в сети появилось курьезное видео с российским депутатом. Так, представитель российской делегации в ПАСЕ Слуцкий уснул во
время заседания политического комитета.
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