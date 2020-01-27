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В России мужчина сменил пол и паспорт, чтобы не платить алименты

Россиянин пошел на крайние меры, не желая отдавать около 800 тыс рублей своему ребенку

сегодня, 22:46
Автор:

• Таисия Ерохина

В России мужчина не хотел платить алименты и попытался уклониться от закона весьма необычным способом: сменил не только паспорт, но и пол. Об этом сегодня написали российские медиа.

Как сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области, должника по алиментам разыскали судебные приставы-исполнители. Так, мужчина не заплатил почти 800 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. При этом, повестки игнорировал, по месту прописки не жил и алименты не перечислял. Отыскать горе-папашу удалось в Московской области. В сообщении говорится, что правоохранители по адресу проживания должника встретили "женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину". Однако позже выяснилось, что это была вовсе не родственница, а папа, не плативший алименты, но преобразившийся.

"Мужчина сменил пол и поменял паспорт", - говорится в сообщении ведомства.

Судебное разбирательство продолжится.

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