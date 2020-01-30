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Оградиться от Китая: Россия закрывает границу на Дальнем Востоке

Коронавирус подхватили более 7800 человек, среди которых, помимо китайцев, – россияне, американцы, немцы и французы

сегодня, 12:25
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает границу с Китаем. Этот шаг, по его словам, стал вынужденной мерой из-за распространения коронавируса, который вспыхнул в Поднебесной и унес жизни 170 китайцев.

По словам Мишустина, распоряжение уже ушло в работу, и на протяжении дня граница в Дальневосточном регионе будет закрыта. Согласно последней информации, вирус подхватили более 7800 человек, среди которых, помимо китайцев, – россияне, американцы, немцы и французы.

Сегодня в Китай отправится самолет компании "МАУ", который вернет домой украинских туристов. Еще один рейс запланирован на 3 февраля, после чего Украина прекращает сообщение с Поднебесной.

Как ранее сообщали "Комментарии", 195 американцев, которых эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса – китайского города Ухань, отправили на военную базу на федеральный карантин.  Их уже поселились на военной базе Марч в Калифорнии, где люди пробудут в изоляции минимум три дня. Все это время за ними будут наблюдать медики, которые проведут несколько лабораторных исследований, чтобы исключить заражение китайским вирусом.


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Источник: https://comments.ua/
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