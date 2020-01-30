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Социологи выяснили, какие россияне готовы снова голосовать за Путина

Психологический портрет электората Путина выведен по итогам опроса Левада-центра

сегодня, 21:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

Согласно социологическим опросам в России, более 27% ее жителей готовы отдать свои голоса за президента Владимира Путина на выборах в 2024 году. Об этом передает издание НВ, ссылаясь на данные Левада-центра.

Известно, что среди таковых россияне, имеющие образование ниже средней - 39%, в возрасте от 18 до 24 лет, жители небольших и отдаленных от областных центров городов и поселков.

Также соцопрос показал, что примерно столько же респондентов готовы видеть Путина после 2024 года частным предпринимателем или пенсионером.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России могут упразднить должность президента, заменив на титул Верховного правителя.



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Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/putin-reyting-opituvannya-levada-centr-novini-rosiji-50067386.html
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