В России подростки жестоко избили шестиклассницу: пинали ногами и заставляли есть грязь (видео 18+)

В России подростки ужасно издевались над шестиклассницей, снимая избиения и унижения на видео. О произошедшем сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в Данкове, Липецкая область. При этом, следственный комитет области проверяет сразу ряд подобных актов жестокости, происходящих систематически в местном лицее.

Так, в сети появилось видео, на котором две восьмиклассницы жестоко издеваются над шестиклассницей: бьют ногами, тащат за волосы, заставляют есть в грязь, поливают водой из лужи и приказывают раздеться. При этом, ужасы снимают находящиеся рядом подростки, не вмешиваясь в "девчачьи разборки". По предварительной информации, инцидент был вызван ревностью восьмиклассниц – не поделили с шестиклассницей одного мальчика. В соцсети пользователи пишут, что такие издевательства происходят не в первый раз.





Отметим, что уже уволены начальник отдела образования Данковского района, директор лицея, а также классный руководитель. Говорится, что на данный момент установлены все участники конфликта. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию, а на родителей школьниц, которые истязали шестиклассницу, составлены административные протоколы.

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