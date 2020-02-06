В России подростки жестоко избили шестиклассницу: пинали ногами и заставляли есть грязь (видео 18+)

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В
России подростки ужасно издевались над шестиклассницей, снимая избиения и
унижения на видео. О произошедшем сообщают российские СМИ.
Инцидент
произошел в Данкове, Липецкая область. При этом, следственный комитет области
проверяет сразу ряд подобных актов жестокости, происходящих систематически в
местном лицее.
Так, в сети появилось видео, на котором две восьмиклассницы жестоко издеваются над шестиклассницей: бьют ногами, тащат за волосы, заставляют есть в грязь, поливают водой из лужи и приказывают раздеться. При этом, ужасы снимают находящиеся рядом подростки, не вмешиваясь в "девчачьи разборки". По предварительной информации, инцидент был вызван ревностью восьмиклассниц – не поделили с шестиклассницей одного мальчика. В соцсети пользователи пишут, что такие издевательства происходят не в первый раз.
Отметим,
что уже уволены начальник отдела образования Данковского района, директор
лицея, а также классный руководитель. Говорится, что на данный момент
установлены все участники конфликта. Мама пострадавшей девочки написала
заявление в полицию, а на родителей школьниц, которые истязали шестиклассницу,
составлены административные протоколы.
Ранее
портал "Комментарии" писали, что в России из приюта взяли
собаку "в добрые руки", после чего убили и съели (18+).
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