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В России в авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе с депутатом Госдумы России выжил один человек

сегодня, 19:14
Автор:

• Мария Чиренко

В России в авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

Сегодня, 7 февраля, в Татарстане (Россия) в авиакатастрофе разбился депутат Госдумы от провластной партии "Единая Россия" Айрат Хайруллин, сообщает "Интерфакс".

По данным источника, на который ссылается издание, депутат получил травмы, не совместимые с жизнью. При этом официального подтверждения  данной информации нет.

Кроме того, депутаты от "Единой России" рассказали, что последний час не могут связаться с Хайруллиным, так как его мобильный телефон отключен.

Ранее стало известно о крушении вертолета Bell 406 компании "Восток Транс" в районе города Лаишево в Татарстане. На борту воздушного судна находились три человека, включая пилота.

Представитель Приволжской транспортной прокуратуры заявил, что вертолет спасательной службы пролетал над местом крушения, где был виден один выживший.

По данным источника в службе "скорой помощи", пилот вертолета выжил в катастрофе.

"По предварительным данным, тяжелые травмы получили два человека, они госпитализированы, среди них - пилот. Еще один человек, пассажир по фамилии Хайруллин, по предварительным данным, скончался от полученных травм", - сказал представитель медиков.

Как сообщал сайт "Комментарии", 26 января в авиакатастрофе погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/694524
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