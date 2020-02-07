В России в авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Сегодня, 7 февраля, в Татарстане (Россия) в авиакатастрофе разбился депутат Госдумы от провластной партии "Единая Россия" Айрат Хайруллин, сообщает "Интерфакс".
По данным источника, на который ссылается издание, депутат получил травмы, не совместимые с жизнью. При этом официального подтверждения данной информации нет.
Кроме того, депутаты от "Единой России" рассказали, что последний час не могут связаться с Хайруллиным, так как его мобильный телефон отключен.
Ранее стало известно о крушении вертолета Bell 406 компании "Восток Транс" в районе города Лаишево в Татарстане. На борту воздушного судна находились три человека, включая пилота.
Представитель Приволжской транспортной прокуратуры заявил, что вертолет спасательной службы пролетал над местом крушения, где был виден один выживший.
По данным источника в службе "скорой помощи", пилот вертолета выжил в катастрофе.
"По предварительным данным, тяжелые травмы получили два человека, они госпитализированы, среди них - пилот. Еще один человек, пассажир по фамилии Хайруллин, по предварительным данным, скончался от полученных травм", - сказал представитель медиков.
Как сообщал сайт "Комментарии", 26 января в авиакатастрофе погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости