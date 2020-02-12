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У Путина сказали, с кем Украина должна обсуждать контроль над границей

В Кремле уверены, что террористы «ЛДНР» будут против предложений Украины по границе

сегодня, 14:28
Автор:

• Мария Чиренко

У Путина сказали, с кем Украина должна обсуждать контроль над границей

Украина должна обсуждать вопрос восстановления контроля над государственной границей на Донбассе с представителями самопоровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик. Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, террористы будут против предложений Украины по восстановлению контроля над границей.

"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов", - констатировал он.

Спикер Кремля также добавил, что Россия "сделает все возможное", чтобы способствовать урегулированию "внутриукраинского конфликта".

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в результате "нормандской встречи" в декабре 2019 года Украина договорилась о том, что сначала пройдут выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – потом "передача" границ.


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Источник: https://tass.ru/politika/7743375
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