У Путина сказали, с кем Украина должна обсуждать контроль над границей

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Украина должна обсуждать вопрос восстановления контроля над государственной границей на Донбассе с представителями самопоровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик. Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, террористы будут против предложений Украины по восстановлению контроля над границей.
"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов", - констатировал он.
Спикер Кремля также добавил, что Россия "сделает все возможное", чтобы способствовать урегулированию "внутриукраинского конфликта".
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в результате "нормандской встречи" в декабре 2019 года Украина договорилась о том, что сначала пройдут выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – потом "передача" границ.
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