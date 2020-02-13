В больницу – ползком: в России медики «выбросили» из скорой парализованного человека

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На днях в России произошел шокирующий инцидент. Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на источники в экстренных службах, в городе Каменск-Уральский (Уральский федеральный округ) сотрудники скорой помощи высадили из авто парализованного пациента.
Согласно данным СМИ, сначала скорая отвезла пациента в одну больницу, после чего по каким-то причинам в другую. Вместо того, чтобы предоставить помощь, медики высадили своего пациента у приемного покоя и уехали, несмотря на то, что у мужчины было защемление нервных окончаний и он не мог передвигаться сам. Пациенту пришлось ползти к больнице по заснеженной дороге.
В итоге, россиянину оказал помощь таксист, который помог человеку с ограниченными возможностями забраться в авто и отвез его домой.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России арестовали парня, разыгравшего "судороги из-за коронавируса" в метро.
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