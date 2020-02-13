Редакции трех независимых СМИ в России подозревают в пропаганде наркотиков

Министерство внутренних дел РФ проверяет издание "Медуза", BBC и "Радио Свобода" на предмет наличия пропаганды наркотиков в их статьях, опубликованных в интернете. Об этом сообщают их российские коллеги, ссылаясь на начальника главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрея Храпова.

По словам чиновника, в 2019 году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.

Ранее руководитель комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев обвинил вышеуказанные издания в пропаганде легализации наркотиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в России, когда карета "скорой" высадила мужчину, неспособного передвигаться ногами, возле приемного покоя и он был вынужден ползти в больницу по снегу. В итоге, россиянину оказал помощь таксист, который помог человеку с ограниченными возможностями забраться в авто и отвез его домой.





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