Пранкеры якобы от имени Греты Тунберг поприкалывались над Сандерсом

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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту в кандидаты на президентских выборах в
США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и ее отца.
Общаясь якобы экоактивисткой он пожаловался, что президент США не признает проблему изменения климата и поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука.
После этого пранкеры представились отцом Тунберг и спросили у Сандерса, как ответить на "приглашение в Россию", тот предостерег, что в таком случае Грету могут использовать, а сама она должна добиться от российских властей обещания изменить энергетическую политику.
Как сообщало издание "Комментарии", российские
пранкеры, известные в Интернете под прозвищами Вован и Лексус, позвонили
президенту Турции под видом Петра Порошенко и Арсения Яценюка.
Также они разыграли
президента Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли. Высокопоставленному политику
они дозвонились от имени Андрея Парубия.
Пранкеры обговорили идею референдума в Украине и риски,
которые могут помешать вступлению Украины в НАТО. На вопрос, что делать, если
референдум "провалится", Паоло Алли заметил, что референдум - это шаг
вперед. Однако если его не принять, возникнут опасные реакции и последствия для
Украины.
Напомним,
Вован и Лексус презентовали в Донецке свою
книгу "Вован и
Лексус. По ком звонит телефон", в которой они делятся тем, как можно вести
войну с помощью диалога по телефону.
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