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Пранкеры якобы от имени Греты Тунберг поприкалывались над Сандерсом

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Берни Сандерсу от имени якобы экоактивистки Тунберг

сегодня, 12:44
Автор:

• Наталья Шевченко

Пранкеры якобы от имени Греты Тунберг поприкалывались над Сандерсом

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту в кандидаты на президентских выборах в США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и ее отца.

Общаясь якобы экоактивисткой он пожаловался, что президент США не признает проблему изменения климата и поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука.


После этого пранкеры представились отцом Тунберг и спросили у Сандерса, как ответить на "приглашение в Россию", тот предостерег, что в таком случае Грету могут использовать, а сама она должна добиться от российских властей обещания изменить энергетическую политику.

Как сообщало издание "Комментарии", российские пранкеры, известные в Интернете под прозвищами Вован и Лексус, позвонили президенту Турции под видом Петра Порошенко и Арсения Яценюка.

 Также они   разыграли президента Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли. Высокопоставленному политику они дозвонились от имени Андрея Парубия.

Пранкеры обговорили идею референдума в Украине и риски, которые могут помешать вступлению Украины в НАТО. На вопрос, что делать, если референдум "провалится", Паоло Алли заметил, что референдум - это шаг вперед. Однако если его не принять, возникнут опасные реакции и последствия для Украины.

Напомним, Вован и Лексус презентовали в Донецке свою книгу "Вован и Лексус. По ком звонит телефон", в которой они делятся тем, как можно вести войну с помощью диалога по телефону. 

  

  


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Источник: https://comments.ua/
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