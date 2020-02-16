Девушка умерла во время конкурса поедания сладостей в России

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В России
23-летняя девушка решила поучаствовать в конкурсе поедания сладостей и погибла,
подавившись пирожным. О жутком случае пишут российские медиа.
Так,
состязание по съеданию пирожных на скорость проходило в одном из баров Москвы
15 февраля. Вызвавшаяся к участию 23-летняя девушка под конец конкурса рискнула
съесть сразу несколько кондитерских изделий. По информации очевидцев, участница
победила, но все сладости прожевать не смогла: подавилась едой, а затем
потеряла сознание. Медики прибыли в заведение, но спасти девушку не смогли, а
только лишь констатировали смерть. Сообщается, что компания участницы и другие
посетители пытались помочь девушке, но им это не удалось.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что в России произошел шокирующий инцидент. Так, сначала
скорая отвезла пациента в одну больницу, после чего по каким-то причинам в
другую. И вместо того, чтобы предоставить помощь, медики высадили россиянина у приемного покоя и уехали, несмотря на то, что у мужчины было защемление нервных
окончаний и он не мог передвигаться сам. Пациенту пришлось ползти к больнице по
заснеженной дороге.
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