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Девушка умерла во время конкурса поедания сладостей в России

Развлечение по поеданию пирожных на скорость в одном из московских баров привело к трагедии

сегодня, 18:20
Автор:

• Таисия Ерохина

Девушка умерла во время конкурса поедания сладостей в России

В России 23-летняя девушка решила поучаствовать в конкурсе поедания сладостей и погибла, подавившись пирожным. О жутком случае пишут российские медиа.

Так, состязание по съеданию пирожных на скорость проходило в одном из баров Москвы 15 февраля. Вызвавшаяся к участию 23-летняя девушка под конец конкурса рискнула съесть сразу несколько кондитерских изделий. По информации очевидцев, участница победила, но все сладости прожевать не смогла: подавилась едой, а затем потеряла сознание. Медики прибыли в заведение, но спасти девушку не смогли, а только лишь констатировали смерть. Сообщается, что компания участницы и другие посетители пытались помочь девушке, но им это не удалось.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в России произошел шокирующий инцидент. Так, сначала скорая отвезла пациента в одну больницу, после чего по каким-то причинам в другую. И вместо того, чтобы предоставить помощь, медики высадили россиянина у приемного покоя и уехали, несмотря на то, что у мужчины было защемление нервных окончаний и он не мог передвигаться сам. Пациенту пришлось ползти к больнице по заснеженной дороге.


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