Россияне запретили въезд гражданам Китая

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, пишет "Медуза".

С 19 февраля будет приостановлено оформление приглашений в Россию для граждан Китая, запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Он коснется поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Транзитных пассажиров ограничения не затронут.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд для китайцев введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Как сообщало издание "Комментарии", самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет в Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой. "

Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы.

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