В России завели очередное дело на бойцов ВСУ за обстрел «мирного» Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских военных за якобы систематические обстрелы гражданской инфраструктуры оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.



Речь идет о столкновении 18 февраля 2020 г. в районе с. Голубовское, которое находится на неподконтрольной Киеву части Луганской области.



"Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры… В результате были повреждены 13 домов и домовладений", - сказано в сообщении.



Кроме того, дело заведено из-за якобы обстрела украинскими военными 15 февраля 2020 года гражданских объектов поселка шахты Трудовская в оккупированном Донецке. В результате были ранены двое мирных жителей. Огонь, по утверждению российских силовиков, был прицельным и велся из стрелкового оружия.



"Совершая преступления, украинские военнослужащие действовали умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - сказано в сообщении.



Дела возбуждены по ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).



Напомним, Следственный комитет РФ неоднократно заводил уголовные дела в отношении украинских военных за якобы совершение ими военных преступлений на Донбассе. Речь идет как об участниках боевых действий, так и о бывшем начальнике Генерального штаба ВСУ Викторе Муженко.



Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 54-й ОМБр ВСУ Алексея Майстренко.



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