В России самолет ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

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В Магадане сегодня утром самолет Ан-2 совершил экстренную
посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. Об этом сообщили
в Главном управлении МЧС России по Магаданской области, пишет “ТАСС”.
"Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек.
На борту было 11 пассажиров и три члена экипажа, в результате инцидента
пострадали семь человек.
Все пострадавшие уже доставлены в больницу. "На месте находится министр здравоохранения Сергей Чеканов. Все пассажиры живы, а пострадавшие с легкими травмами доставлены в больницу.
Ан-2 выполнял рейс по маршруту Магадан — Сеймчан и перевозил вахтовых рабочих. Прокуратура проверит, имели ли упавший в Магадане самолет право перевозить пассажиров. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.
По информации дальневосточного следственного управления на транспорте СК, возможными причинами жесткой посадки Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
Как сообщало издание "Комментарии", в начале февраля
в аэропорту Усинска, Республика Коми пассажирский самолет Boeing ударилсяхвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Жесткую посадку пришлось делать
из-за того, что у самолета сложились стойки шасси. Предварительно, сообщают о
неисправности шасси.
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