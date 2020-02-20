В России самолет ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

В Магадане сегодня утром самолет Ан-2 совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Магаданской области, пишет “ТАСС”.

"Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек. На борту было 11 пассажиров и три члена экипажа, в результате инцидента пострадали семь человек.

Все пострадавшие уже доставлены в больницу. "На месте находится министр здравоохранения Сергей Чеканов. Все пассажиры живы, а пострадавшие с легкими травмами доставлены в больницу.

Ан-2 выполнял рейс по маршруту Магадан — Сеймчан и перевозил вахтовых рабочих. Прокуратура проверит, имели ли упавший в Магадане самолет право перевозить пассажиров. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.

По информации дальневосточного следственного управления на транспорте СК, возможными причинами жесткой посадки Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Как сообщало издание "Комментарии", в начале февраля в аэропорту Усинска, Республика Коми пассажирский самолет Boeing ударилсяхвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Жесткую посадку пришлось делать из-за того, что у самолета сложились стойки шасси. Предварительно, сообщают о неисправности шасси.





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