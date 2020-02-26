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В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к братству

Песков заявил, что минские соглашения являются безальтернативным решением

сегодня, 14:06
Автор:

• Мария Чиренко

В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к братству

Россия не ведет по отношению к Украине политики "принуждения к братству" и смена президента никак не повлияла на отношения Москвы и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Эхо Москвы". 

"Об этом не может идти и речи. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации, выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом, и лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы", - сказал Песков, комментируя слова Суркова о "принуждении к братству".

Более того, спикер Кремля не стал отвечать на вопрос о том, на чем могут быть основаны слова Суркова.

Как сообщал сайт "Комментарии", бывший советник президента России Владислав Сурков, который курировал в Кремле "украинский вопрос", заявил: "Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

Сурков также считает, что возвращение Донбасса в состав Украины будет унижением для жителей оккупированной территории.

"Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - добавил Сурков.



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Источник: https://echo.msk.ru/news/2595038-echo.html
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