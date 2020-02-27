В пятую годовщину убийства Бориса Немцова россияне и европейцы почтили его память

Сегодня, 27 февраля, исполняется ровно пять лет с дня убийства российского политика и, пожалуй, самого яркого оппозиционера Кремлю, Бориса Немцова. В этот день сотни россиян по разным городам России провели акции памяти, а москвичи возложили цветы на том самом Большом Москворецком мосту, где Немцов и был застрелен.

Среди пришедших почтить память Немцова в Москве, был заместитель главы миссии в посольстве США в Москве Барт Горман, а также послы европейских стран. Во время возложения цветов, Горман призвал российские власти найти тех, кто организовал и приказал убить Немцова.

В Нижнем Новгороде, где на момент убийства Немцов был губернатором области, на один день установили его портрет для возложения цветов, а вечером память Немцова почтят минутой молчания.

Не удалось провести марш памяти лишь в Санкт-Петербурге, где активисты получили от местных властей отказ в публичном мероприятии, озадачившись, о каких именно ущемлении прав и свобод россиян будут упоминать во время его проведения. Также мэрия Петерберга в традиционном для себя духе позаботилась о гражданах, которым митинг может помешать свободно пользоваться метро и автомобилями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что именно в этот день в Праге перевесят табличку с названием площади у посольства РФ, где будет указано имя Бориса Немцова. Ранее площадь носила название "Под каштанами".

"Это тема, которую важно помнить. То, что есть люди, которые отдали свои жизни за поддержку демократии и борьбу с коррупцией", - объявил мэр Праги Зденек Гржиб во время официального собрания на площади Немцова.





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