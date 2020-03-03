В России полностью заблокировали банковские счета всей семье и соратникам Навального

Сегодня лидер либеральной оппозиции в России и глава Фонда борьбы с коррупцией влогер Алексей Навальный сообщил о том, что банковские счета его самого, его семьи и семей ближайших соратников заблокированы. Об этом он написал на официальной сайте ФБК.

"Сижу вчера спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит "минус 75 миллионов рублей". Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?", - написал оппозиционер в привычной для него иронической манере.

Как оказалось, деньги исчезли со счетов не только четы Навальных, но даже их 12-летнего сына Захара, который скопил на специальной детской карточке 30 тысяч рублей (эквивалентно 14 тыс. грн.- прим.ред) для покупки ноутбука. Кроме того, без пенсии остались и родители оппозиционера, которые получили внезапное сообщение из банка. Такая же участь постигла и старшую дочь Алексея Дашу Навальную, которая учится в Стэнфордском университете и не имела возможности оплатить завтрак в столовой.

Позже оказалось, что банковские карты аннулированы и у директора ФБК Ивана Жданова, его супруги и родителей.

" Тут я вспомнил: да сегодня же годовщина выхода "Он вам не Димон", уничтожившего рейтинг лидера "Единой России" Медведева (бывшего премьер-министра РФ, - прим. ред). Рейтинги падают. Так хочется, чтобы они росли, что аж Медведева уволили. Всего два месяца прошло, а ФБК уже доказал, что Мишустин такой же вор", - отметил Навальный.

Также он добавил, что несмотря на озабоченность финансовыми вопросами по оплате съемной квартире в Москве или банальной покупке продуктов для семьи, ни он, ни его команда не остановится на том, чтобы выявлять ущербность действующего в России режима и назвал Путина и его окружение "кучкой жуликов и оккупантов".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Навальный в 2019 году был номинирован на премию им. Андрея Сахарова.









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